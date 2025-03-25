https://news.day.az/world/1739599.html Сирия осталась без интернета Во всей Сирии пропал интернет. Как передает Day.Az, об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. "Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии", - говорится в сообщении.
Сирия осталась без интернета
Во всей Сирии пропал интернет.
Как передает Day.Az, об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии", - говорится в сообщении.
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