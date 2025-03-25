https://news.day.az/world/1739599.html

Сирия осталась без интернета

Во всей Сирии пропал интернет. Как передает Day.Az, об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. "Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии", - говорится в сообщении.