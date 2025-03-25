Сирия осталась без интернета

Во всей Сирии пропал интернет.

Как передает Day.Az, об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии", - говорится в сообщении.