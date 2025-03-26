Лыжники в Италии спасаются бегством от массивного лавинного облака

В Сети появились кадры, как лыжники в Италии спасаются бегством от массивного лавинного облака, накрывающего горнолыжный курорт.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.