https://news.day.az/world/1739900.html

Лыжники в Италии спасаются бегством от массивного лавинного облака - ВИДЕО

В Сети появились кадры, как лыжники в Италии спасаются бегством от массивного лавинного облака, накрывающего горнолыжный курорт. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.