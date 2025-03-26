https://news.day.az/world/1739900.html Лыжники в Италии спасаются бегством от массивного лавинного облака - ВИДЕО В Сети появились кадры, как лыжники в Италии спасаются бегством от массивного лавинного облака, накрывающего горнолыжный курорт. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Лыжники в Италии спасаются бегством от массивного лавинного облака - ВИДЕО
В Сети появились кадры, как лыжники в Италии спасаются бегством от массивного лавинного облака, накрывающего горнолыжный курорт.
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