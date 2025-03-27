Антироссийские санкции могут смягчить?

Глава Минфина США Скотт Бессент не стал исключать смягчения антироссийских санкций, в том числе подключение российских банков к системе SWIFT, для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта в Украине.

"Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты", - сказал Бессент в эфире телеканала Fox News в ответ на соответствующий вопрос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следующие шаги российского руководства определят, будут ли санкции ужесточены или смягчены", - добавил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что коллективный Запад будет вынужден пересматривать свой режим антироссийских санкций, чтобы добиться окончательного урегулирования конфликта на Украине. Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Вашингтон не видит никакой иной возможности преодолеть конфликт на Украине, кроме ведения переговоров.