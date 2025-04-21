Египет и Китай начали первые в истории совместные учения ВВС "Орлы цивилизации 2025", которые пройдут с середины апреля по начало мая в Египте.

Как передает Day.Az со ссылкой на, ВВС НОАК задействовали целый ряд современных средств, включая истребители J-10C/S, стратегические транспортные самолеты Y-20, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и самолеты-заправщики YY-20A.

Египетские пилоты и наземные службы принимают участие вместе со своими китайскими коллегами в учениях по воздушному бою, моделировании радиоэлектронной борьбы и совместном тактическом планировании.

Отмечается, что в стратегическом плане учения демонстрируют способность Китая проецировать воздушную мощь на большие расстояния (пролетая 6000 километров, чтобы достичь Каира), а также заинтересованность Египта в оценке китайских платформ, таких как J-10C.