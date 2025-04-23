Число задержаний по обвинению в терроризме в США многократно возросло

Регулярные рейды против мигрантов в США привели к увеличению числа задержаний по обвинению в терроризме на 655%.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету New York Post, об этом сообщили в министерстве внутренней безопасности.

С момента инаугурации президента Дональда Трампа 20 января сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержали 219 человек по подозрению в терроризме. Для сравнения, за аналогичный период в 2024 году, при президенте Джо Байдене, было проведено всего 29 подобных задержаний.

С возвращением Трампа в Белый дом в США возобновились масштабные рейды против нелегальных иммигрантов. Согласно информации американских СМИ, перед ICE была поставлена цель задерживать по меньшей мере 1,8 тыс. нарушителей миграционного законодательства ежедневно.