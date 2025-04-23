Сильное землетрясение в Турции застало телеведущую в студии

Землетрясение в Турции застало ведущую телеканала CNN Türk Мелтем Бозбейоглу в студии и попало в эфир. Его фрагмент доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бозбейоглу вела разговор с одним из гостей программы по видеосвязи, однако вынуждена была его прервать, так как студия начала трястись. "В Стамбуле сильное землетрясение. Давайте сохранять спокойствие. Мы почувствовали это, находясь в нашей студии", - прокомментировала случившееся напуганная телеведущая.

После того как тряска в студии прекратилась, Бозбейоглу попросила коллег позвонить ее матери.