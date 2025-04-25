https://news.day.az/world/1747726.html Момент взрыва автомобиля в Подмосковье попал на видео Момент взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, жертвой которого стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Ярослав Москалик, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Момент взрыва автомобиля в Подмосковье попал на видео
Момент взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, жертвой которого стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Ярослав Москалик, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах видно, как одна из припаркованных возле дома машин взорвалась - от нее полетели осколки, а у рядом стоящих авто сработала сигнализация.
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