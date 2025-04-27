https://news.day.az/world/1748082.html Хуситы снова ударили по базе ВВС Израиля Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о второй за сутки ракетной атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении хуситов. "Мы провели военную операцию против авиабазы "Неватим" в районе Негев...", - говорится в сообщении.
Хуситы снова ударили по базе ВВС Израиля
Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о второй за сутки ракетной атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении хуситов.
"Мы провели военную операцию против авиабазы "Неватим" в районе Негев...", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция в Негеве проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты и успешно достигла своей цели.
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