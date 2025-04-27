https://news.day.az/world/1748140.html В Дублине прошла крупная акция протеста - ВИДЕО Ирландское телевидение RTE News освещает мощный протест, который прошел вчера в Дублине против политики открытых границ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Дублине прошла крупная акция протеста - ВИДЕО
Ирландское телевидение RTE News освещает мощный протест, который прошел вчера в Дублине против политики открытых границ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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