Раскрыто зашифрованное предупреждение Трампа Макрону

"Тебе не следует быть здесь": специалист по чтению по губам раскрыл предупреждение Трампа Макрону перед встречей с Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на The Sun.

На кадрах видно, как Макрон обнимает президента Украины, а затем Трамп отводит французского президента в сторону и делает ему холодное предупреждение.

Профессиональный специалист по чтению по губам Никола Хиклинг проанализировала взаимодействие между мировыми лидерами и сказала The Sun: "Дональд протягивает руки к обоим и подтягивает их к себе. Он говорит Макрону: "Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не следует быть здесь". "Зеленский кивает в знак согласия, а викарий, стоящий перед камерой, поворачивает голову в сторону, обеспокоенный тем, что он услышал между ними".

Затем Зеленский, сидя с Трампом, сказал: "Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом".

Трамп: "Это очень интересная стратегия. Вы можете быть спокойны".