Хаос на дорогах Испании и Португалии из-за отключенных светофоров

Хаос на дорогах Испании и Португалии из-за отключенных светофоров и остановившиеся поезда в метро.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео автодороги и метро Мадрида. 

Сообщается, что около 65% территории Испании и 60% Португалии остались без электричества.