https://news.day.az/world/1748465.html

Хаос на дорогах Испании и Португалии из-за отключенных светофоров - ВИДЕО

Хаос на дорогах Испании и Португалии из-за отключенных светофоров и остановившиеся поезда в метро. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео автодороги и метро Мадрида. Сообщается, что около 65% территории Испании и 60% Португалии остались без электричества.