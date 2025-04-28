https://news.day.az/world/1748465.html Хаос на дорогах Испании и Португалии из-за отключенных светофоров - ВИДЕО Хаос на дорогах Испании и Португалии из-за отключенных светофоров и остановившиеся поезда в метро. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео автодороги и метро Мадрида. Сообщается, что около 65% территории Испании и 60% Португалии остались без электричества.
Хаос на дорогах Испании и Португалии из-за отключенных светофоров - ВИДЕО
Хаос на дорогах Испании и Португалии из-за отключенных светофоров и остановившиеся поезда в метро.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео автодороги и метро Мадрида.
Сообщается, что около 65% территории Испании и 60% Португалии остались без электричества.
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