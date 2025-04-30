В Японии провалилась земля на шоссе

Провалы, подъемы грунта и затопления дороги возникли на перекрестке, расположенном в одном километре от центральной железнодорожной станции японского города Киото. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из-за прорыва водопроводной трубы на перекрестке в центре Киото вылилось большое количество воды, в результате чего дороги оказались затопленными, автомобили оказались под водой, а водоснабжение стало мутным", - говорится в публикации.

Телеканал уточняет, что водопроводные трубы были установлены более 60 лет назад, что является ориентиром для их замены.

На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, как на перекрестке четырехполосной национальной дороги образовались провалы и выступы, а из них в большом объеме вытекает вода. В районе были введены ограничения на движение транспорта.