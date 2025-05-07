https://news.day.az/world/1750816.html Названо число погибших в результате ракетных ударов Индии по Пакистану Число погибших в результате ракетных ударов Индии по гражданской инфраструктуре в Пакистане возросло до восьми. Как передает Day.Az, об этом заявил гендиректор ISPR Ахмед Шариф Чаудхри. По его словам, из-за индийской военной агрессии пострадали 35 человек.
Названо число погибших в результате ракетных ударов Индии по Пакистану
Число погибших в результате ракетных ударов Индии по гражданской инфраструктуре в Пакистане возросло до восьми.
Как передает Day.Az, об этом заявил гендиректор ISPR Ахмед Шариф Чаудхри.
По его словам, из-за индийской военной агрессии пострадали 35 человек.
Ранее сообщалось, что Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана: Бахавалпуру (провинция Пенджаб), а также Котли и Музаффарабаду в Азад-Кашмире.
Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство для всех полетов сроком на 48 часов.
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