Названо число погибших в результате ракетных ударов Индии по Пакистану

Число погибших в результате ракетных ударов Индии по гражданской инфраструктуре в Пакистане возросло до восьми.

Как передает Day.Az, об этом заявил гендиректор ISPR Ахмед Шариф Чаудхри.

По его словам, из-за индийской военной агрессии пострадали 35 человек.

Ранее сообщалось, что Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана: Бахавалпуру (провинция Пенджаб), а также Котли и Музаффарабаду в Азад-Кашмире.

Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство для всех полетов сроком на 48 часов.