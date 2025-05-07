https://news.day.az/world/1750936.html

В России предотвратили поджег кафедрального собора - ВИДЕО

Иностранец хотел поджечь кафедральный собор в Барнауле. Его задержали. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 21-летний подозреваемый в апреле набрал канистру топлива на заправке и собирался устроить пожар, но его остановили. Как рассказали в ФСБ, на задержанного завели дело по статье "Террористический акт".