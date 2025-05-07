В России предотвратили поджег кафедрального собора

Иностранец хотел поджечь кафедральный собор в Барнауле. Его задержали.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

21-летний подозреваемый в апреле набрал канистру топлива на заправке и собирался устроить пожар, но его остановили.

Как рассказали в ФСБ, на задержанного завели дело по статье "Террористический акт". Его отправили под арест.