https://news.day.az/world/1750936.html В России предотвратили поджег кафедрального собора - ВИДЕО Иностранец хотел поджечь кафедральный собор в Барнауле. Его задержали. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 21-летний подозреваемый в апреле набрал канистру топлива на заправке и собирался устроить пожар, но его остановили. Как рассказали в ФСБ, на задержанного завели дело по статье "Террористический акт".
В России предотвратили поджег кафедрального собора - ВИДЕО
Иностранец хотел поджечь кафедральный собор в Барнауле. Его задержали.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
21-летний подозреваемый в апреле набрал канистру топлива на заправке и собирался устроить пожар, но его остановили.
Как рассказали в ФСБ, на задержанного завели дело по статье "Террористический акт". Его отправили под арест.
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