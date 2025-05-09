В ФРГ введут режим ЧС

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба в связи с обострением миграционного кризиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Die Welt, среди ключевых мер называются: активация статьи 72 Договора о функционировании Европейского союза, которая позволит отказывать беженцам в предоставлении убежища, и ужесточение контроля на границах и ускорение процедур депортации.

Согласно опросу YouGov, проведенному перед выборами в бундестаг, миграция стала главной проблемой для 31% немцев. На втором месте - экономика и инфляция (26%), на третьем - социальная безопасность (16%).