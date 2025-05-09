Будут ли США "втягиваться в войну" между Индией и Пакистаном?

США готовы подтолкнуть Индию и Пакистан к деэскалации конфликта, но не намерены "втягиваться в войну" между странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Мы можем попытаться немного подтолкнуть их к деэскалации, но мы не собираемся втягиваться в войну, которая по сути своей не имеет к нам отношения", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс заявил, что США "не могут сказать Индии сложить оружие", равно как не могут сказать этого Пакистану. "Так что мы продолжим преследовать эту цель при помощи дипломатии", - добавил вице-президент США, отметив, что американский лидер Дональд Трамп заинтересован в скорейшей деэскалации конфликта.