Военные Судана отразили атаку ПВО

Системы противовоздушной обороны Судана успешно отразили новую попытку атаки дронов на прибрежный Порт-Судан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальные источники.

По данным телеканала, утром была зафиксирована атака со стороны Сил быстрого реагирования (СБР), которые запустили несколько беспилотных летательных аппаратов в сторону города.

Порт-Судан, расположенный на берегу Красного моря на северо-востоке страны, остается важным административным центром - здесь размещены временные органы власти и диппредставительства иностранных государств. В последнее время город все чаще подвергается атакам с воздуха. Так, во вторник беспилотники нанесли удары по порт-суданскому аэропорту и ряду стратегически значимых объектов. В результате обстрела начался пожар, а работа аэропорта была приостановлена. Ответственность за обстрелы власти возлагают на подразделения СБР.