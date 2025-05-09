https://news.day.az/world/1751532.html Министр обороны США отменил визит в Израиль Министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированный на следующую неделю визит в Израиль. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Причины отмены визита не уточняются.
Министр обороны США отменил визит в Израиль
Министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированный на следующую неделю визит в Израиль. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Причины отмены визита не уточняются.
В начале мая портал Axios сообщал о планах Хегсета совершить свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль. Встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху, а также с министром обороны Исраэлем Кацем были запланированы на 12 мая, прямо перед поездкой президента Дональда Трампа на Ближний Восток.
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