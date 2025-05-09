Министр обороны США отменил визит в Израиль

Министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированный на следующую неделю визит в Израиль. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причины отмены визита не уточняются.

В начале мая портал Axios сообщал о планах Хегсета совершить свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль. Встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху, а также с министром обороны Исраэлем Кацем были запланированы на 12 мая, прямо перед поездкой президента Дональда Трампа на Ближний Восток.