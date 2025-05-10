В Турции прокомментировали перемирие между Индией и Пакистаном

Министерство иностранных дел Турции выразило удовлетворение в связи с достижением соглашения о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства.

Анкара призвала обе стороны воспользоваться этой возможностью для установления прямого и устойчивого диалога. В заявлении подчёркивается, что для обеспечения прочной стабильности в Южной Азии необходимо создание эффективных механизмов общения, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и предотвращения подобных кризисов в будущем.

Турция также выразила благодарность всем государствам, которые способствовали достижению соглашения, особенно США.