Более 100 человек погибли от наводнений в Конго

На востоке ДР Конго в одной из деревень произошло разрушительное наводнение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.

Трагичный инцидент случился в одной из деревень у берегов озера Танганьика в провинции Южное Киву, когда река Касаба вышла из берегов из-за продолжительных дождей.

Вода хлынула на населенный пункт, застав врасплох местных жителей и администрацию. Администратор территории Физи, где и произошло стихийное бедствие, Самми Калонджи раскрыл, что порядка 104 человек не удалось спасти, 28 человек пострадали.