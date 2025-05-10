https://news.day.az/world/1751803.html Более 100 человек погибли от наводнений в Конго - ВИДЕО На востоке ДР Конго в одной из деревень произошло разрушительное наводнение. Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP. Трагичный инцидент случился в одной из деревень у берегов озера Танганьика в провинции Южное Киву, когда река Касаба вышла из берегов из-за продолжительных дождей.
Более 100 человек погибли от наводнений в Конго - ВИДЕО
На востоке ДР Конго в одной из деревень произошло разрушительное наводнение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.
Трагичный инцидент случился в одной из деревень у берегов озера Танганьика в провинции Южное Киву, когда река Касаба вышла из берегов из-за продолжительных дождей.
Вода хлынула на населенный пункт, застав врасплох местных жителей и администрацию. Администратор территории Физи, где и произошло стихийное бедствие, Самми Калонджи раскрыл, что порядка 104 человек не удалось спасти, 28 человек пострадали.
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