Обвал скалы в Дагестане перекрыл дорогу в десятки сел

В Дагестане обвал скальной породы нарушил транспортное сообщение с 53 населёнными пунктами.

Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, об этом информирует Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

Инцидент произошёл в районе села Куллаб, на границе Чародинского и Гунибского районов. Сигнал об обрушении скальной породы поступил на пульт единой диспетчерской службы в 07:43 по местному времени (08:43 по бакинскому времени).

Сход скалы перекрыл автодорогу республиканского значения Гуниб - Цуриб, в результате чего были отрезаны от автомобильного сообщения 53 населённых пункта. В изоляции оказались 14 052 жителя Чародинского района.

К ликвидации последствий обрушения привлечена дорожная служба: на месте работают четыре специалиста и две единицы техники. Ведутся работы по восстановлению проезда.