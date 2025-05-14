Обвал скалы в Дагестане перекрыл дорогу в десятки сел - ВИДЕО
В Дагестане обвал скальной породы нарушил транспортное сообщение с 53 населёнными пунктами.
Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, об этом информирует Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.
Инцидент произошёл в районе села Куллаб, на границе Чародинского и Гунибского районов. Сигнал об обрушении скальной породы поступил на пульт единой диспетчерской службы в 07:43 по местному времени (08:43 по бакинскому времени).
Сход скалы перекрыл автодорогу республиканского значения Гуниб - Цуриб, в результате чего были отрезаны от автомобильного сообщения 53 населённых пункта. В изоляции оказались 14 052 жителя Чародинского района.
К ликвидации последствий обрушения привлечена дорожная служба: на месте работают четыре специалиста и две единицы техники. Ведутся работы по восстановлению проезда.
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