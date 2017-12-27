В Сингапуре внедрят прокат велосипедов за биткоины

Одна из крупнейших в Сингапуре компаний по аренде велосипедов oBike объявила о намерении внедрить с будущего года собственную криптовалюту oCoins, при помощи которой можно будет оплачивать услуги.

Как говорится в заявлении компании, для этого будет использоваться блокчейн-платформа Tron, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это будет первым подобным опытом в мире, когда клиенты смогут не просто пользоваться предоставляемыми услугами, но и зарабатывать деньги", - подчеркнули в компании.

Например, чем дольше продолжительность аренды, тем больше клиент сможет получить oCoins. Полученные в результате биткоины можно будет использовать для последующей оплаты аренды или же для приобретения других продуктов, например, в популярной социальной платформе Uplive, музыкальном приложении Peiwo.

Компания oBike была основана в Сингапуре в этом году и предоставляет услуги по так называемому "байк-шэрингу". Пользователь приложения, устанавливаемого на мобильный телефон, может арендовать велосипед почти в любой точке города, а также вернуть его в любом месте. К настоящему времени компания начала предоставлять подобные услуги в других странах, в частности, Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Малайзии, США, Швейцарии.

Блокчейн-платформа Tron занимает 18-е место в списке крупнейших торговых площадок криптовалют, ее капитализация оценивается в $2,6 млрд.

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