Skoda анонсировала появление трех новых электрокаров

Skoda намерена активизировать свои усилия в производстве элекромобилей. В скором времени компания выпустит бюджетный сити-кар и два новых электрокроссовера, сообщил 2 декабря портал Autonews, передает Day.Az.

Глава компании Клаус Зельмер рассказал, что к 2026 году Skoda выпустит электрофицированный семиместный внедорожник, компактный кроссовер и бюджетный сити-кар.

Одним из новых электромобилей Skoda будет кроссовер Vision 7S, который был показан еще в августе. Это большой семиместный автомобиль, который приводят в движение два независимых электромотора. Производитель снабдил Vision 7S аккумулятором, мощности которого хватит на 600 км пути без подзарядки. Информации о двух других моделях пока немного. Известно, что сити-кар будет называться Elroq.

Руководитель бренда также рассказал, что компания не планирует отказываться от производства бензиновых автомобилей. Зельмер отметил, что, несмотря на то что Запад переходит на электрические силовые установки, автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) по-прежнему находят спрос. Skoda видит в них источник финансирования для трансформационных процессов, подчеркнул Клаус Зельмер. На данный момент у Skoda есть только одна модель на электротяге - Enyaq. Машина создана на той же платформе, что и электрокроссовер Volkswagen ID4.