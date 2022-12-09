Volkswagen запустит производство электромобилей в Китае

Volkswagen Group начнет использовать мощности китайского завода для производства электромобиля Cupra Tavascan, передает Day.Az со ссылкой на Carscoops. По данным интернет-портала, в качестве производственной площадки немецкая компания выбрала совместное с JAC предприятие в городе Аньхой.

Основной причиной переноса производства электромобиля в Китай, по словам Volkswagen, стала нехватка мощностей на европейских площадках. Представители немецкого бренда подчеркнули, что завод в Поднебесной обладает всеми необходимыми технологиями для сборки Tavascan. Таким образом, Volkswagen присоединится к BMW, Renault и Tesla, которые используют китайские предприятия для сборки автомобилей.

Пока речь идет о переносе только одного электрокара - Cupra Tavascan. Кроссовер дебютировал в 2019 году. Электромобиль построен на той же платформе, что и Volkswagen ID.5 GTX. В движение автомобиль приводит двухмоторная силовая установка мощностью около 300 л.с.