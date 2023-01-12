«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta, работающей на газе и бензине

Российский автопроизводтель "АвтоВАЗ" совместно с партнером ООО "АТС-АВТО" объявил о начале производства и продаж битопливной модификации седана LadaGranta. Об этом сообщает пресс-служба завода, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ГБО монтируется на седаны Lada Granta во всех комплектациях с кондиционером. Lada Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газовый баллон монтируется в багажнике. Средний расход газа - 6,1 куб.м. на 100 км. Lada Granta с газобаллонным оборудованием может проехать на одной заправке 1000 км. Доплата за установку оборудования составляет 45 тыс. руб.