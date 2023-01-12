Haval представит версию внедорожника Dargo X

Китайский бренд Haval намерен в I квартале 2023 года представить в России специальную версию модели Dargo X. Об этом 12 января сообщила пресс-служба марки, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Dargo X будет являться версией кроссовера Haval Dargo, у которого будет расширенный набор внедорожных характеристик. Внедорожник будет предлагается в двух комплектациях с мощным двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Отличительными особенностями дизайна модели Dargo X от базовой модификации станет массивная решетка радиатора, заклепки на колесных арках и пластиковые обвесы по периметру кузова. Элементы интерьера салона останутся без изменений.

Новая внедорожная версия машины будет оснащена системой выбора режима движения из восьми доступных: "эко", "спорт", "стандарт", "снег", "грязь", "песок", "трава/гравий" и "ухабы". Кроме того, автомобиль для активного отдыха будет оснащен блокировкой заднего дифференциала, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье и экспертным режимом бездорожья. Он пригодится в ситуациях, когда водителю будет необходим полный контроль над автомобилем в условиях труднопроходимых маршрутов. Активация этого режима позволит отключить электронные системы контроля машины и эту функцию производитель рекомендовал использовать водителям с большим опытом поездок по бездорожью.