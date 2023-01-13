У кроссовера Haval Dargo появится версия для бездорожья

Китайская компания Haval в первом квартале 2023 года выпустит в России спецверсию внедорожника Dargo X для езды по пересеченной местности. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Haval Dargo X - это специальная версия кроссовера HAVAL Dargo с расширенным набором внедорожных характеристик. Продажи автомобиля в России начнутся в первом квартале 2023 года", - говорится в сообщении.

Внешне автомобиль от обычного Dargo можно будет отличить по решетке радиатора в черной рамке, пластиковому обвесу и заклепкам на колесных арках. В палитре цветов для кузова - "Благородный агат" (белый), "Графитовый кварц" (серый), "Терракотовый сапфир" (оранжевый) и "Черный нефрит" (черный). Корпуса внешних зеркал окрашены в серый цвет.

Автомобиль получит восемь режимов движения: "эко", "стандарт", "спорт", "снег", "грязь", "песок", "трава/гравий" и "ухабы". Также машина оборудована блокировкой заднего дифференциала и функцией поддержания постоянной скорости на бездорожье.

Haval Dargo X оснастят 2-литровым 192-сильным бензиновым мотором, роботизированной коробкой передач и системой полного привода.