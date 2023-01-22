Geely анонсировала свой топовый седан с совершенно новым дизайном

Едва ли не сразу после того, как в Китае встретили Новый год, Geely опубликовала тизеры своего нового автомобиля. И хотя картинки не демонстрируют дизайн целиком, по формам видно, что ничего подобного ранее в ассортименте Geely не было, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

На изображениях - совершенно новые фары, рельефный капот и покатая крыша, так что правильнее называть авто не седан, а фастбэк.

Ранее в интервью вице-президент Geely Ян Сюэлян (Yang Xueliang) уже высказался об этом автомобиле. Он, в частности, сообщил, что это будет авто на стыке среднего и топового уровней (условно - бизнес-класса и класса люкс) с тремя вариантами силовых установок: чисто электрической, обычной гибридной и гибридной подключаемой. Учитывая уровень авто, можно не сомневаться, что в последнем случае запас хода перевалит за отметку в 1000 км. Тогда же в интервью Ян Сюэлян говорил о новом "языке дизайна", и тизеры его в целом неплохо демонстрируют, хотя, конечно, хотелось бы увидеть больше деталей.

Так как речь не идет о чистом электромобиле, то, скорее всего, фастбэк будет представлен под собственным брендом Geely, а не Zeekr или Geometry. Ожидается, что стоимость авто в базе превысит отметку в 30 тыс. долларов, а конкурировать он будет с BYD Han и другими подобными авто.