В Ferrari создали систему для озвучивания электромобилей

Компания Ferrari сообщила, что создала акустическую систему, которая будет записывать звук от электродвигателей и трансмиссии, чтобы транслировать его при помощи специальных динамиков, установленных на задней оси электрокаров. Об этом сообщило издание Autoexpress, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В компании подчеркнули, что патент на установку, поданный в Бюро по патентам и товарным знакам США, не будет производить звук двигателя внутреннего сгорания, он продемонстрирует настоящий звук работы электромотора.

По прогнозу разработчиков, транслируемый звук электрокара будет пропорционален скорости машины и будет являться усилением реального звука автомобиля на электротяге, а не синтезированным шумом, который сейчас транслируют некоторые электромобили.

Директор по исследованиям и разработкам Ferrari Эрнесто Ласаландра подтвердил, что его команда работает над "звуковой подписью" для электромобилей. Главное, что она будут вызывать чувства и эмоции, подытожил свою мысль Ласаландра. Такую систему планируется установить на первый итальянский электрокар фирмы, который появится в 2025 году.