АвтоВАЗ возобновил сборку вездеходов Lada Niva Bronto, утверждает тольяттинский портал Avtograd News. Очевидцам удалось сфотографировать несколько десятков готовых внедорожников на площадке "дочки" АвтоВАЗа - компании ВИС-Авто. Модификации те же: Niva Bronto доступна в двух вариантах исполнения (Luxe или Prestige), а в объектив попали разноцветные трёхдверки во всех доступных оттенках, кроме тёмно-красного металлика "Барокко" и камуфляжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, Lada Niva Bronto не выпускалась без малого год из-за дефицита комплектующих, однако скоро поставки самой внедорожной версии трёхдверки, одобренной заводом, должны возобновиться. На тольяттинской площадке запечатлены и модификации со светодиодной "люстрой" на крыше, и версии со стальными бамперами, и исполнения с пластиковыми защитными накладками.

В прайс-листах АвтоВАЗа до сих пор указано, что Niva Bronto не производится, а в списке оснащения есть антиблокировочная система тормозов. Цены тоже не корректировались - 1 134 900 и 1 189 900 рублей в зависимости от наличия или отсуствия пластиковых бамперов и накладок. Единственная опция - "люстра" на крыше, закрепленная на поперечинах: она обойдётся в 25 тысяч рублей.

В момент возобновления продаж и оснащение, и цены наверняка поменяются, но принципиально Niva Bronto едва ли изменится: у внедорожника сохранятся "грязевые" покрышки с внешним диаметром 29 дюймов, увеличенный на 35 миллиметров дорожный просвет, усиленые пружины и перенастроенная трансмиссия.