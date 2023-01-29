Ведущий Top Gear выставил на продажу Porsche 911 GT3 Touring

Известный автожурналист Крис Харрис, который на протяжении последних лет является ведущим популярного шоу Top Gear, любит автомобили Porsche. Любит настолько, что в его гараже оказалось сразу два 911 GT3 Touring - вдобавок к модели поколения 991 британец купил машину версии 992. Но в итоге в продаже оказался не более возрастной, а новый автомобиль - журналист решил, что модель 991 лучше подходит для британских дорог. А купе 992 от известного владельца теперь может купить любой желающий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, спорткар окрашен в эксклюзивный цвет Dark Sea Blue по программе Paint-to-Sample, который дополняют углепластиковая крыша и серебристые колёса, 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади. Салон имеет отделку красной кожей Exclusive Manufaktur и эффектный синий клетчатый "шотландский" рисунок на подушках кресел, который добавил специалист по салонам Porsche Джастин Пласек.

Автомобиль имеет стандартный 4,0-литровый атмосферный 6-цилиндровый оппозитный двигатель, выдающий 510 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Пробег спорткара составляет всего 10 409 км.

Отдельно отмечено, что Крис Харрис изначально планировал продать свою машину британскому подразделению Porsche Cars GB или обменять купе на новый Porsche Cayman GT4 RS, но по неизвестным причинам сделка не состоялась. В итоге автомобиль оказался на торгах онлайн-аукциона Collecting Cars, соучредителем которого и является журналист.