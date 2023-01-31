Последний Bugatti c двигателем W16 продадут на аукционе

1 февраля на аукционе Sotheby's будет выставлен штучный Bugatti Chiron Profilée. Поскольку все "Широны" и его многочисленные производные уже проданы, это единственная возможность купить новый гиперкар напрямую от производителя. Купе Profilée станет последней машиной марки с двигателем W16, и поэтому за него планируют выручить 4,2-5,5 миллиона евро. Технически двухдверка повторяет Chiron Pur Sport, однако у неё оригинальный дизайн кормы и выше максимальная скорость, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Выбрав все производственные слоты "Широна", W16 Mistral и трекового Bolide, компании Bugatti ничего не оставалось, как построить финальный гиперкар с двигателем W16. Им стал Chiron Profilée, отпраздновавший премьеру в конце 2022 года. Купе представляет собой нечто среднее между Chiron Sport и экстремальным Chiron Pur Sport, и 1 февраля его пустят с молотка на торгах Sotheby's. По предварительным оценкам, автомобиль могут продать за 4,2-5,5 миллиона евро.

Уникальность Chiron Profilée не только в том, что он выпущен в одном экземпляре. Это единственный гиперкар в современной истории Bugatti с фиксированным спойлером на корме и первая модель, для обивки салона которой использована плетеная кожа - в сумме 2,5 километра полосок. Кузов Profilée окрашен в эксклюзивный колер Argent Atlantique. Углепластик по нижнему периметру тонирован в оттенок Bleu Royal. Колеса цвета Le Patron и те сделаны по спецзаказу. Внутри - царство дорогой кожи, алюминия и карбона, но этим покупателей Bugatti не удивишь.

По ездовым повадкам Profilée скорее ближе к Chiron Pur Sport, нежели к обычному "Спорту". Ему выставили более экстремальные углы развала колес, особенно сзади (-50%); на 10 процентов ужесточили пружины. Чтобы добавить ускорения на выходе из поворотов, на 15 процентов укоротили передаточные числа в трансмиссии. В общем, получился более элегантный и "спокойный" Pur Sport. Ближайшая аналогия - это пара Porsche 911 GT3 и 911 GT3 Touring.

Силовой агрегат Profilée такой же, как у стандартного Chiron: квад-турбо W16 8.0, сопряжённый с семиступенчатым "роботом" и развивающий 1500 лошадиных сил. С места до ста гиперкар разгоняется за 2,3 секунды, до 200 километров в час - за 5,5. Максимальная скорость - 380 километров в час против 350 у Pur Sport. Показатель обычного Chiron ещё выше - 420 километров в час. А Chiron Super Sport 300+ способен достигнуть и 440 километров в час.

Неслучайно Bugatti называет Profilée "автомобильным солитером". Никакого отношения к популярной карточной игре-пасьянсу это термин, конечно же, не имеет, поскольку "солитером" раньше называли крупный бриллиант, используемый в украшениях отдельно от других камней. Дальше история марки будет развиваться уже без двигателей W16. Преемника "Широна" обещают разработать с нуля и оснастить гибридной силовой установкой, созданной Rimaс.

При чем тут Rimac? С недавних пор компания, выпускающая гиперкары Bugatti, официально носит название Bugatti Rimac. Бо́льшая доля (55%) в СП принадлежит хорватской Rimac Group, тогда как оставшиеся 45 процентов акций находятся у Porsche. При этом доля Porsche в самой группе Rimac составляет 24 процента, то есть за немцами, судя по всему, остается последнее слово при принятии всех стратегических решений.

По словам гендиректора Bugatti Мате Римаца, гиперкары следующего поколения сохранят налет аристократичности; по-прежнему будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания и даже аналоговыми приборами. Полной их противоположностью окажутся собственные модели Rimac, с электрическим приводом и футуристическими опциями вроде режима беспилотного дрифта.