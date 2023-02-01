Mazda представила новый семиместный кроссовер CX-90

Японская компания Mazda рассекретила новый кроссовер CX-90. Дизайн автомобиля выполнен в том же стиле, что и у представленного весной 2022 года CX-60, а к концу 2023 года компания планирует обновить еще две своих модели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль располагает тремя рядами сидений, на которых могут разместиться 8 человек. В салоне - цифровая приборная панель и экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Также фрагманский кроссовер Mazda, ориентированный в основном на американский рынок. получил панорамную стеклянную крышу.

Под капотом CX-90 - рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель 3.3 мощностью 340 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Другой вариант - подзаряжаемый гибридный привод. В основе этой силовой установки бензиновый мотор 2.5 и электродвигатель, ее суммарная мощность - 263 л.с.

Также компания внедрила на CX-90 систему Kinematic Posture Control, которая при входе в поворот подтормаживает внутреннее заднее колесо, чтобы уменьшить крен кузова и улучшить впечатления водителя.