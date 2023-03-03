Toyota отозвала почти 50 тыс. автомобилей

Toyota Motor, официальный представитель японского автогиганта в России, отзывает почти 23 тыс. автомобилей Toyota Avensis.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, мера касается авто, реализованных с апреля 2003 года по май 2007 года, передает телеканал "Известия". В старых иномарках обнаружили проблемы с подушками безопасности, сообщили в управлении Росстандарта. Владельцев отзываемых автомобилей попросят предоставить их в дилерский центр. Ремонт будет произведен за счет производителя.