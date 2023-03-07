Корейцы приступили к работе над обновленной Kia K5

Как же быстро летит время: казалось бы, совершенно новый седан Kia K5, сменивший на боевом посту Optima, презентовали недавно, но на самом деле прошло почти три года. А значит, пора выкатывать рестайлинговую версию модели. И совсем скоро мы действительно ее увидим: корейцы уже тестируют посвежевшую четырехдверку, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Что интересно, рестайлинговая Kia K5, обернутая в плотную камуфляжную пленку, "засветилась" не на низкокачественных снимках, сделанных случайными прохожими на улице, а сразу в видеообзоре. Пронырливые корейские блогеры наткнулись на замаскированную четырехдверку на одной из парковок, не растерялись и записали с ней ролик.

Никакого тест-драйва предсерийного автомобиля в обзоре, естественно, нет - исключительно обсуждение внешнего вида. А обсуждать там пока и нечего - маскировочная пленка же. Одно ясно, наверняка: дизайнеры, как минимум, освежили оптику, радиаторную решетку и бамперы. А иначе стали бы они их скрывать от любопытных глаз?

В салон "обзорщики" не заглянули (очевидно, не получилось), никаких технических подробностей не раскрыли. А потому придется нам подождать еще какое-то время. Предполагается, что обновленная Kia K5 дебютирует в конце текущего или в начале следующего года. Так что, вероятно, информация о силовых агрегатах и прочих изменениях начнет появляться уже скоро.