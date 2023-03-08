Представлен Nissan Terra Sport

Компания Nissan представила в Таиланде новый рамный внедорожник Nissan Terra Sport, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Гамму рамного внедорожника Nissan Terra пополнила новая версия под названием Sport. Как утверждает производитель, трехрядный Nissan Terra Sport способен предложить владельцу даже больше, чем когда-либо было нужно от внедорожника.

От обычногo Nissan Terra новая Sport-версия отличается более смелым и стильным экстерьером. В числе его особенностей - черная решетка радиатора, глянцево-черная накладка на бамперах, черное обрамление противотуманных фар, черные боковые зеркала и черные рейлинги на крыше. В черном цвете выполнены даже задний спойлер, пороги и декоративная накладка на дверь багажника. Даже интерьер автомобиля выполнен в черных тонах.

Помимо прочего, внедорожник получил целый набор систем активной и пассивной безопасности, в том числе систему интеллектуального экстренного торможения, систему кругового обзора с обнаружением движущихся объектов, предупреждением о слепых зонах, о выходе из полосы движения, о перекрестном движении сзади и предупреждением о лобовом столкновении.

Салон нового внедорожника может похвастаться спортивным D-образным рулем с кожаной отделкой, стереосистемой Bose Premium Audio с восемью динамиками и усилителем, а также мультимедийной системой с 9-дюймовым дисплеем на центральной консоли с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto.

В движение Nissan Terra Sport приводится 2,3-литровым дизельным двигателем YS23DDTT с двойным турбонаддувом мощностью 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента, пару которому составляет семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобиль имеет полный привод и поддерживает четыре режима езды. При этом водитель может легко переключаться с полноприводного режима на режим с одной ведущей осью (2H).

Первым рынком, где дебютировал Nissan Terra Sport, стал Таиланд. Там он будет доступен в трех цветах кузова - черном, жемчужно-белом и сером. Цена вопроса - 1 555 000 бат.