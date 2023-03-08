Автомобили ряда госструктур Азербайджана будут проданы по низким ценам на аукционе
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На аукцион будут выставлены автомобили, находящиеся на балансе ряда государственных структур Азербайджана.

Как передает Day.Az, Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики организует аукцион 14 марта.

С полным списком автомобилей можно ознакомиться по ссылке.

 
 
 