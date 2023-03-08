https://news.day.az/autonews/1544660.html Автомобили ряда госструктур Азербайджана будут проданы по низким ценам на аукционе
Автомобили ряда госструктур Азербайджана будут проданы по низким ценам на аукционе
На аукцион будут выставлены автомобили, находящиеся на балансе ряда государственных структур Азербайджана.
Как передает Day.Az, Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики организует аукцион 14 марта.
С полным списком автомобилей можно ознакомиться по ссылке.
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