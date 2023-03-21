Xiaopeng покажет в Шанхае купе-кроссовер G6 с увеличенным запасом хода

Китайский автопроизводитель Xiaopeng раскрыл новую информацию о купе-кроссовере G6, сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, представитель компании в ходе сессии вопросов и ответов сообщил, что автомобиль покажут на автосалоне в Шанхае, который состоится в апреле. При этом автомобиль получит увеличенный запас хода, а внутреннее пространство салона будет значительно больше, чем у автомобилей-конкурентов. Конкретных цифр при этом названо не было.

Известно, что габаритная длина нового кроссовера составляет 4753 мм, ширина 1920 мм, высота 1650 мм и колесная база - 2890 мм. Пиковая мощность электродвигателя, который будут устанавливать на G6 - 296 л.с. В качестве опции для новой модели предложат лидар (лазерный радар), контролирующий дорожную обстановку.