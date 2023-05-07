Брат Omoda S5 стал агрессивнее после рестайлинга

Пока преобразившаяся "четырехдверка" представлена с "атмосферником", но кое-где, возможное, будет турбомотор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru, Седан Chery Arrizo 5 дебютировал в 2015 году. С тех пор его неоднократно модернизировали, кроме того, у "четырехдверки" появилось несколько вариантов, которые марка позиционирует в качестве отдельных моделей. Ну и не забудем про то, что только-только стартовавший в России седан Omoda S5 - это брат одной из таких разновидностей (в Китае "исходник" зовется Arrizo 5 Plus, в других странах это Arrizo 6 Pro). И вот обновлена одна из "пятерок": речь идет о самой дешевой версии, которая в Китае известна как Arrizo 5 Pro.

Вообще, рестайлинговую модель раскрыло катарское подразделение марки, однако у машины на фирменных картинках на корме красуется шильдик на китайском языке, к тому же выставленные на ближневосточных сайтах объявлений "живые" посвежевшие седаны внешне слегка отличаются (вдобавок у них вместо иероглифов - надпись Chery на английском). То есть не исключено, что отделение Chery Qatar использовало изображения "пятерки", предназначенной для домашнего рынка.

Как бы то ни было, после рестайлинга "четырехдверка" стала выглядеть гораздо агрессивнее: Chery Arrizo 5 (в Катаре у такого седана нет приставки) досталась новая радиаторная решетка с вертикальными клиньями и массивный передний бампер (на официальных фото он с круглыми противотуманками, но у катарских продавцов выставлены машины с диодными полосками ходовых огней). Задний бампер тоже заменили, плюс на крыше установили новую антенну-плавник.