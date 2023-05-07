Bentley выпустила особые подушки к коронации Карла III

Британская компания Bentley сделала автомобильные подушки к коронации Карла III. Сегодня в Великобритании состоится важное для Соединённого Королевства событие - в Лондоне пройдёт коронация британского короля Карла III. Церемония, в ходе которой он будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой, состоится в Вестминстерском аббатстве. Естественно, что к этому мероприятию британские компании выпускают различные сувениры, так что марка Bentley, которая поставляет автомобили королевскому двору, не могла остаться в стороне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, команда специалистов Bentley сначала оцифровала коронационную эмблему, а затем в течение трёх дней искала оптимальный вариант вышивки - были опробованы четыре версии, каждая из которых включает в себя почти 30 тысяч стежков, прежде чем выбрали финальную версию. Вышивка состоит из ниток двух разных цветов, а сама эмблема выполнена в трёх разных цветовых решениях, чтобы контрастировать с индивидуально подобранными шкурами для разных цветов подушек.

Изготовление каждой подушки ведётся вручную и требует более трёх часов кропотливого труда. Для производства используются шкуры из Северной Европы, где умеренный климат и отсутствие ограждений из колючей проволоки уменьшают дефекты кожи. Каждая шкура проверяется и маркируется вручную перед резкой, а после шитья и формовки готовая подушка проходит финальный контроль качества.

Подушки цвета Cricketball, Cumbrian Green, Imperial Blue и Saddle сделаны из кожи толщиной 1,4 миллиметра с акцентной окантовкой Beluga, Porpoise, Newmarket Tan и Imperial Blue соответственно. Эмблемы вышиты чёрной, белой, красной и синей нитками. Размер и форма подушек были скопированы с подушек модели Bentley S1 Continental Flying Spur 1958 года из коллекции Bentley Heritage. Сроки начала продаж или стоимость подушек не названы - первое время они будут аксессуаром, доступным только в автомобилях пресс-парка Bentley в Великобритании.