Ford теряет почти 60 000 долларов на каждом проданном электромобиле

Ford раскрыл свои доходы за первый квартал 2023 года, подтвердив, что подразделение по производству электромобилей теряет деньги. Между тем автомобили с двигателями внутреннего сгорания и коммерческий транспорт остаются максимально прибыльными, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Ford впервые представил подробную информацию о доходах своих новых подразделений, созданных чуть более года назад, а именно Ford Model e, Ford Blue и Ford Pro. Как следует из названия, Ford Model e занимается электромобилями, Ford Blue - производством автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Третье подразделение, Ford Pro, специализируется на коммерческих фургонах и грузовиках.

Из отчёта следует, что производитель теряет в среднем 58 333 доллара на каждом электромобиле, проданном за первые три месяца 2023 года. Ford поставил всего 12 000 электромобилей за первый квартал, а подразделение Ford Model e, в свою очередь, потеряло 700 млн долларов за тот же период. При этом продажи электромобилей принесли всего 700 миллионов долларов дохода по сравнению с 1,6 млрд долларов в последнем квартале 2022 года.

Есть несколько факторов, которые следует учитывать. Во-первых, объем продаж электромобилей сократился из-за планового простоя завода в Куаутитлане в Мексике, где производится Mustang Mach-E. До конца года завод должен выйти на уровень производительности 210 000 единиц.

Кроме того, подразделение Ford по производству электромобилей теряет деньги при масштабировании производства. Речь идёт о 3,5 млрд долларов, потраченных на принадлежащий Ford аккумуляторный завод, который будет производить электрические пикапы Ford следующего поколения в 2025 году в количестве до 500 000 единиц в год.

Подразделение Ford Blue сообщило о чистой прибыли в размере 2,6 млрд долларов в первом квартале при операционной марже 10,4%. Лидером был пикап F-150, при этом Ford сохраняет за собой позицию ведущего производителя пикапов в Америке, производя по одному автомобилю каждые 30 секунд.