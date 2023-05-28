Современный Land Rover Defender превратили в ретро-внедорожник

Компания Chelsea Truck Company сделала ретро-внедорожник из Land Rover Defender. Дочерняя компания ателье Project Kahn, мастерская Chelsea Truck Company, которая специализируется на доработке британских внедорожников Land Rover и Range Rover, представила свой очередной проект - модель Heritage Remastered, выполненную в ретро-стиле оригинальных Land Rover. В частности, для современной модели выбрали оформление в стиле первого в истории серийного Land Rover, известного своим номерным знаком "HUE 166". Особенностью модели стал внешний вид, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Тюнеры создали новый передний бампер, в который интегрирована весьма специфическая решётка радиатора а-ля первый Land Rover. Дополняют этот элемент дизайна накладки на колёсные арки, окрашенные в цвет кузова 22-дюймовые диски British Heritage RS-Forged и, собственно, сама краска автомобиля в ретро-стиле.

Все модели Heritage Remastered имеют окрашенную в контрастный оттенок цвета слоновой кости крышу, а также футляр запасного колеса с индексами "90" или "110" - аналогичные числа нанесены и на решётку радиатора - в зависимости от базовой модели, трёхдверного Defender 90 и пятидверного Defender 110.

Что касается доработок двигателя и прочего механического тюнинга, то их не предлагается вовсе. А для интерьера предложена лишь замена обивки на новую кожу Saddle Tan или материал Vintage Cloth Houndstooth по выбору клиента.