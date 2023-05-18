Компания Toyota обсуждает вопрос возвращения на рынок спортивной модели Toyota Celica, о чем сообщает японское издание BestCarWeb, передает Day.Az.

В рамках прошедшего в Японии чемпионата по ралли председатель совета директоров автоконцерна Акио Тойода затронул эту тему и рассказал о своей любви к модели Toyota Celica.

В ответ новый президент Toyota Motor Кодзи Сато, который занял эту должность в апреле, заявил: "Я хочу возродить Toyota Celica", вызвав ажиотаж в интернет-сообществе.

Как пишет BestCarWeb, под названием Toyota Celica будет выпущен новый спортивный электромобиль. Человек, знакомый с планами Toyota Motor, подтвердил изданию, что выпуск такого автомобиля вполне реален.

Спортивное купе Toyota Celica выпускалось с 1970 по 2006 годы, за это время сменилось семь поколений.