Представлен Mercedes-AMG E-Scooter 2024

Представлено новое поколение электрического самоката Mercedes-AMG E-Scooter. Если предыдущая модель была создана в сотрудничестве с Xiaomi, то в этот раз партнером Mercedes выступила швейцарская Micro Mobility Systems AG. Схема создания прежняя: берется серийный самокат партнера (в данном случае Micro Explorer S) и щедро украшается символикой Mercedes-AMG, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Mercedes-AMG E-Scooter 2024 получил электромотор мощностью 500 Вт, способный разогнать самокат до скорости в 20 км/ч (можно было бы и больше, но она специально ограничена). Запас хода в неспешном режиме движения - 40 км, в агрессивном (все ж таки AMG!) - 25 км. На полную зарядку тяговой батареи емкостью 450 Вт·ч уходит около 3,5 часов.

Mercedes-AMG E-Scooter 2024 оснащен электронным тормозом в электродвигателе и задним барабанным тормозом. Масса устройства составляет 14,7 кг, для удобства переноски и транспортировки конструкция выполнена складной.

Цена новинки 1400 евро - это по-прежнему самое доступное транспортное средство Mercedes-AMG. Однако нужно отметить, что при цене 1400 евро он оказался на 200 евро дороже предшественника.