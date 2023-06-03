Крупногабаритный пикап Great Wall получил механическую КПП

Новая версия самого крупного пикапа в линейке Great Wall - Poer King Kong с механической коробкой передач - получила сразу 28 конфигураций (14 бензиновых и 14 дизельных) на её основе, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Новая версия Poer King Kong с МКП: цены и комплектации

Благодаря такому внушительному пополнению базовая комплектация автомобиля в Поднебесной стала более доступной. Теперь ценовой диапазон на машину с 6-ступенчатой "ручкой" и 2-литровым турбодизелем (164 л.с. и 400 Нм) составляет от 96,8 до 124,8 тысячи юаней. Ранее для дизельного пикапа 2023 модельного года предназначалась исключительно 6-диапазонная автоматическая КПП. Стартовая стоимость машины с такой силовой связкой - 101,8 тысячи юаней

Примерно то же самое можно сказать и про бензиновое исполнение. 14 новых версий с "механикой" и 2-литровым наддувным мотором на 190 л.с. и 360 Нм имеют ценовой разбег от 89,8 до 117,8 тысячи юаней. При этом King Kong с таким же двигателем и "автоматом" стоит на родине от 94,8 тысячи юаней.

Новая версия Poer King Kong с механической коробкой передач будет доступна как с передним, так и полным приводом. А в её оснащении фигурируют такие опции, как светодиодные фары, 12,3-дюймовый центральный экран управления, сиденья из искусственной кожи с подогревом, система помощи при подъёме в гору, система стабилизации кузова ESP и вспомогательная подсветка поворотов передними противотуманными фарами.