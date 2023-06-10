Toyota показала 5-метровый спорткар с водородным двигателем

Сегодня вечером стартует марафон "24 часа Ле-Мана 2023", а вчера, в преддверии легендарной гонки, Toyota представила спортпрототип, который примет участие в этой гонке на выносливость в 2026 году. Болид, названный GR H2 Racing, имеет особую силовую установку - на водородных топливных элементах, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Toyota - один из самых известных производителей водородомобилей, компания уже давно экспериментирует с этими технологиями, а с 2026 года электромобили на топливных ячейках смогут принимать участие в самой известной гонке на выносливость. Поэтому нет ничего удивительного в том, что компания готовит болид с водородным двигателем.

О самом GR H2 Racing пока мало что известно. Сообщается, что длина болида составляет 5100 мм, ширина - 2050 мм. Для сравнения, длина и ширина "лемановского" прототипа Toyota LMP1-H (TS050 Hybrid) - 4650 и 1900 мм соответственно.

500-сильная гибридная система чемпионского Toyota TS050 Hybrid построена вокруг мотора V6 объемом 2,4 л с двумя турбинами, но в силовой установке GR H2 Racing уже нет места двигателю внутреннего сгорания.