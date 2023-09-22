Audi обновила кроссовер Q4 e-tron

Немецкая компания Audi обновила электрический кроссовер Q4 e-tron, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Автомобиль появился на рынке еще в 2021 году и на сегодняшний день является одним из самых популярных электрокаров бренда, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Внешне автомобиль не отличается от предыдущей версии. Все изменения заключены в технической части и оснащении. Так, уже в стандартной комплектации машина получила цифровую приборную панель, навигацию и несколько новых опций.

Кроме того, в компании изменили настройки подвески и рулевого управления, а из списка комплектаций исчезли базовые версии Q4 35 e-tron и Q4 40 e-tron. Теперь самым базовым исполнением является Q4 45 e-tron. Оно предложено как с задним, так и с полным приводом, при этом мощность силовой установки одинаковая в любом случае и составляет 286 л.с. Разгон до первой сотни занимает 6,7 и 6,6 с в зависимости от привода.

Топовый Q4 55 e-tron quattro имеет силовой агрегат на 340 л.с. Разгон до первой сотни составляет 5,4 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Кроме того, теперь все версии оснащены батареей емкостью 82 кВт·ч, в результате чего запас хода может доходить до 562 км на одной зарядке.