Новый кроссовер Neta X дебютировал в Китае

Китайский производитель электромобилей Hozon Auto провел презентацию новой модели Neta X и объявил цены на домашнем рынке. Об этом сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Neta X будет стоить 127-147 тыс. юаней в зависимости от комплектации. Длина новинки составляет 4619 мм при колесной базе 2770 мм. Автомобиль оснащен силовой установкой мощностью 163 л.с., максимальная скорость составляет 150 км/ч. Дальность хода на одном заряде батареи варьируются от 401 до 501 км.

На центральной панели электрокара отсутствуют физические кнопки, машину оснастили 9-дюймовым экраном приборной панели и 16-дюймовым дисплеем мультимедиа-системы. В нижней части центральной консоли располагается беспроводная зарядка для смартфонов. Отмечается, что в интерьере Neta X 80% поверхности имеет кожаную отделку.

Сейчас в модельный ряд компании входят три кроссовера (Aya, U и V), а также седаны S и GT. Конкурентами Neta X на китайском рынке называют кроссоверы BYD Yuan Plus и Geely Geometry C. До 2025 году Hozon Auto планирует представить три новых модели.