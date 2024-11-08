Собака-робот патрулирует резиденцию Трампа

Территорию вокруг резиденции избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде патрулирует собака-робот.

Как передает Day.Az, об этом стало известно в пятницу, 8 ноября, из сообщения NBC News.

Повышенные меры безопасности ввели в поместье Трампа после его победы на президентских выборах. На дежурстве также находятся вооруженные катера береговой охраны.



NBC уточняет, что робособаки часто используются американскими правоохранительными органами при выполнении задач по обеспечению безопасности.