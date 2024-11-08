Кадры с открывшегося сегодня в Баку Парка Победы

Как сообщалось ранее, 8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в открытии Парка Победы в Баку.

Глава государства поднял здесь трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

Далее к памятнику Победы в парке были возложены венки и букеты цветов.

Отметим, что распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, было поручено создать в Баку Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы с целью демонстрации общественности беспримерного героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной им исторической Победы, увековечения светлой памяти наших шехидов. Сразу же после Распоряжения был подготовлен проект Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы и начались строительные работы.

27 сентября 2023 года - в День памяти - Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Парке Победы. 24 июля этого года Президент Ильхам Алиев вновь побывал в Парке Победы и ознакомился со строительными работами.

Парк Победы, создаваемый на проспекте 8 Ноября, охватывает территорию площадью более девяти гектаров.

На входе в парк установлена арка, состоящая из 44 элементов. Она символизирует собой начало пути к Победе. Высота арки составляет 44 метра, а ширина - 22 метра.

В переходе к парку установлен мемориальный памятник в честь Дня Победы - 8 Ноября. Памятник стал олицетворением Дня Победы и несокрушимого единства. Вокруг него разбита озеленительная полоса, воссоздающая узоры и орнаменты карабахских ковров.

С целью увековечить путь к исторической Победе за освобождение наших земель, память всех наших солдат и офицеров, шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне, на территории парка также создается музей Победы. Вход в Музей Победы будет в двух направлениях со стороны парковой зоны. На боковой стене музея, площадь которого составляет 9 тысяч 200 квадратных метров, будут написаны имена солдат и офицеров, ставших шехидами в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

В Парке Победы созданы также тематический сад, каскад водопадов, Карабахский мемориальный сквер и общая смотровая площадка. В конце парка построена площадь Флага Свободы.

Trend представляет вниманию читателей кадры из Парка Победы.